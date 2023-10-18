Парсинг товаров на сайт ворпресс

У нас есть сайт на платформе WordPress. На нем сейчас находится непонятный вирус и очень затрудняет работоспособность сайта — переписывает код, менять содержимое файлов на старые не успеваем, всё ломается обратно моментально. ...
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Мне нужно отпарсить товары у поставщика, не все - только выбранные категории
мой сайт сделан на вордпресс
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