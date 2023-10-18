Особистий кабінет WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Шукаю підрядника для створення особистого кабінету на сайті WordPress з 0, необхідно передбачити можливість реєстрації та подальшої авторизації логін/пароль, відправку та обмін данними в "дві сторони" з базою в форматі excel через хмарне рішення

WordPress
2 месяца назад
guest_1697618063030
Украина
2 месяца в сервисе
Был
18 дней назад