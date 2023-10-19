Разработать страницу

vip-sauna-kazan.ru случайно удалили страницу с акцией, восстановить ее не получилось, нужно разработать новую шаблонную страницу в которой будет находится товар по акции в виде каталога с таким же функционалом как остальные товары. Возможности купить там нет, выбирается товар и отправляется обычная заявка на почту. Движок самописный.