Сверстать сайт, и подключить к нему бек-энд

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок58 просмотров
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Нужен фронт-енд разработчик для постоянного сотрудничества, почасовая оплата 10$ в час.

Нужно сверстать сайт и подключить к нему бек-энд, проект достаточно большой сроки на сдачу проекта 1 месяц с момента начала работы

Техническое задание с макетом отправлю по откликам

Необходимые навыки

- JS фреймворк vue.js

- JS фреймворк nuxt.js

- SEO оптимизация сайта

- Настройка Ubuntu серверов ( от DDOS атак и т.д )

- Работа со Swagger

- Настройка cloudflare

Требования к разработчику:

- умение проконсультировать, предложить лучший вариант

- коммуникабельность

- самостоятельность , предлагать идеи по улучшению реализации, чего-либо

- от 4 часов в день

2 месяца назад
guest_16969499644437
Украина
2 месяца в сервисе
Был
19 дней назад