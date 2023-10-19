Задача: вп уже стоит (даю фтп/вп админка) - установить любой шаблон на ваш выбор - и уникализировать шаблон на спортивную тематику вот примеры - примерно такое vipleague.im nflstreams100.com - всего будет 8 категорий/страниц (картинка/ссылки/меню - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен фронт-енд разработчик для постоянного сотрудничества, почасовая оплата 10$ в час.
Нужно сверстать сайт и подключить к нему бек-энд, проект достаточно большой сроки на сдачу проекта 1 месяц с момента начала работы
Техническое задание с макетом отправлю по откликам
Необходимые навыки
- JS фреймворк vue.js
- JS фреймворк nuxt.js
- SEO оптимизация сайта
- Настройка Ubuntu серверов ( от DDOS атак и т.д )
- Работа со Swagger
- Настройка cloudflare
Требования к разработчику:
- умение проконсультировать, предложить лучший вариант
- коммуникабельность
- самостоятельность , предлагать идеи по улучшению реализации, чего-либо
- от 4 часов в день
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