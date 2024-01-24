hardhaha

Максим hardhaha

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Розробка якісних, адаптивних та оптимізованих сайтів різної складності (HTML / CSS / JS / Vue / Nuxt / WORDPRESS / WEBPACK / BEM)

Я фронтенд-розробник з досвідом, спеціалізуюсь на Vue, Nuxt, JavaScript, TypeScript, оптимізації SEO та роботі з CMS. Моє портфоліо включає проекти у сфері GameFi-платформ, фінансових трейдерів та онлайн-магазинів. Маю навички роботи в команді, під тиском та високий рівень комунікативних умінь. Завжди слідкую за останніми тенденціями у веб-розробці.


Якщо вам потрібен якісний, оптимізований та адаптивний сайт із можливістю управління контентом, тоді пишіть, і ми втілимо ваші ідеї в реальність!

Мої навички:

  • HTML5 / CSS3

  • BEM methodology

  • SCSS

  • JS / TS

  • Vue

  • Nuxt

  • WordPress

  • Animations and Effects

  • Pixel-perfect

  • Webpack

  • Flexbox/Grid

  • Page Speed optimization

  • Responsive Websites / Landing pages

  • Figma


Портфолио

Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
#2171
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
#3706