Розробка якісних, адаптивних та оптимізованих сайтів різної складності (HTML / CSS / JS / Vue / Nuxt / WORDPRESS / WEBPACK / BEM)
Я фронтенд-розробник з досвідом, спеціалізуюсь на Vue, Nuxt, JavaScript, TypeScript, оптимізації SEO та роботі з CMS. Моє портфоліо включає проекти у сфері GameFi-платформ, фінансових трейдерів та онлайн-магазинів. Маю навички роботи в команді, під тиском та високий рівень комунікативних умінь. Завжди слідкую за останніми тенденціями у веб-розробці.
Якщо вам потрібен якісний, оптимізований та адаптивний сайт із можливістю управління контентом, тоді пишіть, і ми втілимо ваші ідеї в реальність!
Мої навички:
HTML5 / CSS3
BEM methodology
SCSS
JS / TS
Vue
Nuxt
WordPress
Animations and Effects
Pixel-perfect
Webpack
Flexbox/Grid
Page Speed optimization
Responsive Websites / Landing pages
Figma
Веб-программирование
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$10/час
от $15от 1 дня
#2171
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
#3706