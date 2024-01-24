Розробка якісних, адаптивних та оптимізованих сайтів різної складності (HTML / CSS / JS / Vue / Nuxt / WORDPRESS / WEBPACK / BEM)

Я фронтенд-розробник з досвідом, спеціалізуюсь на Vue, Nuxt, JavaScript, TypeScript, оптимізації SEO та роботі з CMS. Моє портфоліо включає проекти у сфері GameFi-платформ, фінансових трейдерів та онлайн-магазинів. Маю навички роботи в команді, під тиском та високий рівень комунікативних умінь. Завжди слідкую за останніми тенденціями у веб-розробці.





Якщо вам потрібен якісний, оптимізований та адаптивний сайт із можливістю управління контентом, тоді пишіть, і ми втілимо ваші ідеї в реальність!



Мої навички: