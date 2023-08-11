Czerkasow

Андрей Czerkasow

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
год назад
Настойка плагина WPadverts
WooCommerceWordPressНастройка плагинов
Андрей предоставил все нужные доступы, ответил на все вопросы и оплатил. Рекомендую.
Заказ выполнен в срок! Все хорошо сделано, рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
eylanbekov
Фикрет 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$60
10 баллов
2 года назад
Довести до ума сайт бронирования на WordPress (аренда оборудования)
WooCommerceWordPressДоработка сайтовНастройка плагиновУстранение ошибок
Четкая постановка задачи, а также своевременная оплата. Рекомендую!
Всё оке!
Ответный отзыв