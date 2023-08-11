Необходимо интегрировать WooCommerce с 1С для синхронизации старых заказов клиентов в личном кабинете пользователей по e-mail. Также требуется отображение задолженности по заказам и статусов товаров, включая информацию о доставке и сроках поступления на склад. Все данные должны подгружаться в WordPress для удобства пользователей.