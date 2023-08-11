Требуется интеграция 1С с WooCommerce для переноса старых заказов клиентов в личный кабинет пользователей. Необходимо подтянуть данные по e-mail, отображать задолженность по заказам и статусы товаров, включая информацию о доставке и наличии. Вся работа будет выполняться через плагин WooCommerce - 1C - Data Exchange.
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Требуется внести изменения на сайт объявлений: сделать кнопку 'разместить' жирнее и адаптивной, изменить цвет иконок в личном кабинете, переместить блок рекомендаций, улучшить отображение кнопки 'применить' в мобильной версии, исправить отображение переключателя языка и подключить Google карту. API ключ будет предоставлен.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо интегрировать WooCommerce с 1С для синхронизации старых заказов клиентов в личном кабинете пользователей по e-mail. Также требуется отображение задолженности по заказам и статусов товаров, включая информацию о доставке и сроках поступления на склад. Все данные должны подгружаться в WordPress для удобства пользователей.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо настроить визуальную часть главной страницы сайта-доски объявлений на самописной CMS. Задача включает реализацию видео обложки, изменение расположения элементов, настройку шрифтов и цветов, а также перенос формы поиска. Важно учитывать предоставленный скрин и требования к дизайну.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Ищем разработчика для создания тестового мобильного приложения по обучению иностранных языков (русский и американский английский). Ожидается наличие портфолио. Оплата за разработку гарантирована, с возможностью дальнейшего сотрудничества по новым языкам, если проект будет успешным.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Требуется решение для массовой загрузки изображений к 4000 товарам в WooCommerce, выгруженным из 1С без изображений. Ищется плагин или разработка, которая упростит процесс. Также возможно решение с учетом интеграции 1С через плагин WooCommerce - 1C - Data Exchange.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
Требуется интеграция API каталога товаров на сайт, созданный на платформе Wordpress. Необходимо установить API для отображения товаров, следуя предоставленной инструкции по авторизации и получению данных. Инструкция включает получение JWT-токена, доступ к данным каталога и настройку запросов для получения товаров и их свойств.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется помощь в настройке плагина WPadverts на сайте WordPress с темой Flatsome. Необходимо реализовать подачу платных объявлений с различными тарифами, интеграцию предварительной оплаты через WooCommerce и корректное отображение меню. Ожидаются идеи по улучшению функционала и реализации выдачи объявлений.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо создать страницу входа на сайт с использованием WordPress и темы FLATSOME CHILD. Устранить неудобства с текущей страницей входа, добавить кнопку выхода в личном кабинете и реализовать учет статистики отправленных форм заказов в WooCommerce. Ожидается автоматизация процессов и улучшение функционала сайта.Веб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
Требуется доработка сайта бронирования на WordPress с использованием плагинов Hive Press и WooCommerce. Необходимо устранить ошибки отображения на ПК и мобильной версии, убрать лишние поля в CHECK OUT и добавить новые. Настроить отображение объявлений пользователей на Google Maps и улучшить визуал личного кабинета и корзины для аккуратного дизайна.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад