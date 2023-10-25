Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer

Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.





Опыт работы с Selenium или Puppeteer обязателен.





Более подробное описание задачи отправлю откликнувшимся, так же есть пошаговое ТЗ. В заявке указывайте язык, на котором будете писать, а так же ваш опыт работы с Selenium или Puppeteer.