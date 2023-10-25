Создать программу для сбора ежедневных наград в Raid Shadow Legends

Цей документ містить технічну інформацію, яка надає змогу передавати, в автоматичному режимі, звітні данні товарообігу по створеним фіскальним чекам та z-звітам. Перелік даних, що необхідно передавати є вичерпним і обов’язковим при створенні фіскального чек або ...
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