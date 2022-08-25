Дизайнер

Китаев Роман. 28 лет. Имею солидный опыт во многих сферах дизайна (более 10 лет). Занимаюсь разработкой макетов баннеров, афиш, любой полиграфической продукции, web-дизайн, логотипов, айдентики, брендбуков, презентаций, упаковки продуктов, выставочных стендов, а так же 3D-моделирование, рендер, в частности интерьеров и наполнения компьютерных игр. Так же имею опыт разработки концепций NFT коллекций и мерча. Владею программами: всем пакетом Adobe (photoshop, illustrator, premier, after effects…), скульптинг в ZBrush, моделирование, риггинг и анимация в 3DMax, текстурирование и шейдинг в Substance Painter/Designer. Плюс некоторые сопутствующие программы. Имею неоднократный опыт управления командой дизайнеров.