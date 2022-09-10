Веб-Дизайнер
Добрый день!
Начинающий, и подающий надежды веб-дизайнер. Поэтому выполню работу качественно, ниже рынка, и не без дизайна)
Немного о моей работе:
Для меня дизайн сайтов, лендингов, баннеров начинается с погружения в вашу специфику бизнеса: анализ конкурентов(фичи, аудитория, тренды) и только после этого начинается работа.
Дизайн без мысли, это просто возня, он может быть выполнен безупречно с точки зрения стилистики, гаммы и прочих вещей, но он будет бесполезен с практической позиции.
Идея - Исполнение - Приём работы.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Доставка воды1 просмотр