9608845456

Дизайн интерфейсов

Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я web-дизайнер с опытом работы 2 года.

На данный момент нахожусь в активном поиске постоянной работы.

Мои навыки и достижения:

- Разрабатывал дизайн, макеты и прототипы для новых и существующих проектов под веб и мобильные (UI/UX).

- Контролировал качество внедрения дизайна.

- Разрабатывал варианты для A/B тестирования, проводил такие тестирования на основе своих вариантов и вариантов других дизайнеров.

- Проводил анализ конкурентной среды, проектировал usability и проводил соответствующие тестирования.

- Проектировал карты пользовательских сценариев и создавал прототипы.

Достижения:

-Научился работать в команде: взаимодействовать с коллегами frontend и mobile разработки, тестировщиками и аналитиками, бизнес-заказчиками.

- Получил уверенные навыки работы в figma: компоненты, варианты, auto layout, стили.

- Приобрел необходимые для дизайна интерфейсов навыки работы в Adobe: Photoshop, Illustrator.

- Изучил основы HTML, CSS, семантической верстки и опыт работы с адаптивной версткой.

- Получил опыт создания и внедрения в дизайн сайтов заказчиков решений, которые привели к увеличению прибыли их бизнеса.

- Научился согласовывать детали выполнения работы с заказчиком таким образом, что правки удалось существенно снизить, а время на их внесение сократить до нескольких минут.

Примеры моих работ можно посмотреть по ссылкам:

https://dribbble.com/NuDmitriy1990

https://www.behance.net/aradmitriydacd