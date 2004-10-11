Приветствую!
Меня зовут Евгения, я работаю веб-дизайнером и открыта к новым заказам)
О заказе
Беру заказы на разные тематики, поэтому буду ждать любых предложений в личных сообщениях.
Делаю современные, креативные и продающие дизайны сайтов, интернет-магазинов и landing page с отличной конверсией. Гарантирую своевременное выполнение работы, постоянную поддержку связи и бесплатные правки в неограниченном количестве)
Открыта к новому. Хотела бы попробовать разработать дизайн баннеров, визиток и полиграфии.
Опыт, саморазвитие
Прошла курсы по веб-дизайну и сейчас самостоятельно ежедневно увеличиваю свои знания и развиваюсь в этом направлении. Внимательная, ответственная, имею хороший уровень коммуникабельности. Слежу за трендами дизайна, узнаю о новом, стараюсь побольше изучить для улучшения своих навыков как веб-дизайнера.
У меня аналитическое и креативное мышление. Постоянно прокачиваю свою визуальную наглядность.
Разрабатывала дизайны лендингов, интернет-магазинов, SEO-компании, производила редизайны. Работаю в фигме. Хорошо знаю типографику, композицию, работу с сетками, цветоведение. Знаю о том, как правильно оформлять макет для того, чтобы дальнейшая работа верстальщика была быстрой и приятной. Делаю в макетах стайл гайды, адаптивы на экраны 1000, 768, 480, 360 (конечно, могу и на другие). Делаю wareframe, анализ конкурентов, предлагаю свои идеи улучшения работы сервиса, если они есть.
График
Работаю без выходных с 9:00 до 00:00 (по Киевскому времени).
Связь
Есть вопросы? Давайте спишемся или созвонимся и все обсудим!
Мои контакты для связи:
Viber - 380714800481
Telegram - https://t.me/allightman
Instagram - allightman.dsgn
Почта – [email protected]
Портфолио
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