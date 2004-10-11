Предоставляю услуги веб-дизайнера.

Приветствую!

Меня зовут Евгения, я работаю веб-дизайнером и открыта к новым заказам)

О заказе

Беру заказы на разные тематики, поэтому буду ждать любых предложений в личных сообщениях.

Делаю современные, креативные и продающие дизайны сайтов, интернет-магазинов и landing page с отличной конверсией. Гарантирую своевременное выполнение работы, постоянную поддержку связи и бесплатные правки в неограниченном количестве)

Открыта к новому. Хотела бы попробовать разработать дизайн баннеров, визиток и полиграфии.

Опыт, саморазвитие

Прошла курсы по веб-дизайну и сейчас самостоятельно ежедневно увеличиваю свои знания и развиваюсь в этом направлении. Внимательная, ответственная, имею хороший уровень коммуникабельности. Слежу за трендами дизайна, узнаю о новом, стараюсь побольше изучить для улучшения своих навыков как веб-дизайнера.

У меня аналитическое и креативное мышление. Постоянно прокачиваю свою визуальную наглядность.

Разрабатывала дизайны лендингов, интернет-магазинов, SEO-компании, производила редизайны. Работаю в фигме. Хорошо знаю типографику, композицию, работу с сетками, цветоведение. Знаю о том, как правильно оформлять макет для того, чтобы дальнейшая работа верстальщика была быстрой и приятной. Делаю в макетах стайл гайды, адаптивы на экраны 1000, 768, 480, 360 (конечно, могу и на другие). Делаю wareframe, анализ конкурентов, предлагаю свои идеи улучшения работы сервиса, если они есть.

График

Работаю без выходных с 9:00 до 00:00 (по Киевскому времени).

Связь

Есть вопросы? Давайте спишемся или созвонимся и все обсудим!

Мои контакты для связи:

Viber - 380714800481

Telegram - https://t.me/allightman

Instagram - allightman.dsgn

Почта – [email protected]