Качественная вёрстка сайтов. Адаптивная вёрстка, Стэк знаний - HTML5/CSS3, JS (библиотека React) Препроцессоры - SCSS, SASS.

Привет!

Меня зовут Азиз, мне 27 лет.

Я веб разработчик, занимаюсь созданием различных веб сайтов.

Имеются знания в HTML, CSS, JavaScript а так же есть опыт в библиотеке React.

Буду рад Вам помочь в создании креативных сайтов. Задания выполняю качественно и в срок.

Появились вопросы? Можем созвониться и обсудить проект!

Telegram, WhatsApp, Instagram.

Мои контакты:

Telegram - https://t.me/aziz_weblancer

Whatsapp - +996 779 625 166

Instagram - theicefrog

Почта - [email protected]

Мое портфолио:

https://github.com/Aziz-Muhtarov