Качественная вёрстка сайтов. Адаптивная вёрстка, Стэк знаний - HTML5/CSS3, JS (библиотека React) Препроцессоры - SCSS, SASS.
Привет!
Меня зовут Азиз, мне 27 лет.
Я веб разработчик, занимаюсь созданием различных веб сайтов.
Имеются знания в HTML, CSS, JavaScript а так же есть опыт в библиотеке React.
Буду рад Вам помочь в создании креативных сайтов. Задания выполняю качественно и в срок.
Появились вопросы? Можем созвониться и обсудить проект!
Telegram, WhatsApp, Instagram.
Мои контакты:
Telegram - https://t.me/aziz_weblancer
Whatsapp - +996 779 625 166
Instagram - theicefrog
Почта - [email protected]
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