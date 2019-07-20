Провести UX-анализ landing page

Задача: Провести UX-анализ 2-ух landing page

Материалы, которые я предаставлю перед стартом:

2 небольших посадочных страниц

Описание работ:

1) Пройти пользовательский путь на landing page и спроектировать воронку продаж

2) Прописать наиболее вероятные причины отвала пользователей с каждого шага воронки продаж

3) Выделить наиболее проблемные места воронки продаж и аргументировать свою позицию ссылкой на:

- Ссылка на экспертное мнение (UX-гайды, мнение отраслевых экспертов)

- Базовые принципы типографики/сочетаний цветов и т.д.

4) Составить список рекомендаций по улучшению интерфейсов и пользовательского опыта landing page, начиная с шагов с наибольшей вероятностью ухода пользователей. При составлении рекомендаций необходимо подтверждать рекомендации ссылкой на следующие источники:

- Ссылка на экспертное мнение (UX-гайды, мнение отраслевых экспертов)

- Базовые принципы типографики/сочетаний цветов и т.д.

Срок: до 14:00 (по московскосу времени)

Результат проделанной работы оформить в презентации (чем меньше слайдов, тем лучше)