Здравствуйте, уважаемые коллеги! Интернет-витрина WineStyle.ru - крупнейший сервис стран СНГ и Европы по покупке алкоголя и напитков. Сайт устарел и сегодня мы ищем дизайнера, понимающего тенденции веб-дизайна и умеющего воплощать креативные идеи ...
Нарисовать дизайн для лендинга (landing page)
Нарисовать дизайн для лендинга. Имеется схема со всеми блоками, которые нужно включить и контент. Сайт я создам потом сам. Мне просто нужен креативный шаблон. Срок – 2-3 дня. Прикрепляю файл.
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