Нарисовать дизайн для лендинга (landing page)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки339 просмотров

Нарисовать дизайн для лендинга. Имеется схема со всеми блоками, которые нужно включить и контент. Сайт я создам потом сам. Мне просто нужен креативный шаблон. Срок – 2-3 дня. Прикрепляю файл.

6 лет назад
davron28
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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