Нужно изменение лендинга в zeplin

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок294 просмотра

Есть лендинг в фигме. Я даю ТЗ и вы его правите. 

Прошу приложить к ответу 2-3 примера ваших самых лучших лендингов, чтобы оценить качество работы и ваш стиль.

Figma
6 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

rylskayanastasia
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Все сделано, спасибо!
Интересный проект, четкие ТЗ Хотелось бы продолжать сотрудничество! Спасибо! Рекомендую
bc100
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Все сделано, спасибо!
Четкие и понятные ТЗ. С оплатой не тянул, проверял проект быстро. Вообщем рекомендую)

Заявки фрилансеров

rylskayanastasia
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
bc100
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад

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