Создать дизайн сайта по прототипам

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен50 заявок619 просмотров

Задача

Разработать дизайн сайта (+ логотип) пластического хирурга по уже имеющимся прототипам. Главная + 4 типовые страницы и 1 текстовая (Обо мне) (фото + текст). Все прототипы, фото и тексты в архиве по ссылке ниже.

Информация

В архиве: https://bit.ly/2Ybxe1k

Важные моменты

  • На кнопках, ссылках должны быть отображены эффекты :hover.
  • Для основных заголовков блоков желательно использовать другой шрифт, от основного текста.
6 лет назад
IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Screamer84
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$200
6 дней
Escrow
Все прошло отлично как и в прошлый раз. Рекомендую! :)
Замечательный заказчик, всё чётко как в аптеке, оплата моментальная!

Заявки фрилансеров

Screamer84
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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