Примечание по макету: Макет только определяет набор элементов страницы, их компоновка на усмотрение дизайнера. Заказчику нравится цветовая гамма сайта http://www.ox.ac.uk/ Нравятся динамические элементы на https://sberbank-university.ru и на https://technomoscow.ru Не ...
Необходимо разработать прототипы внутренних страниц для сайта
Необходимо разработать прототипы внутренних страниц для сайта.
Дизайн главной страницы уже готов.
Работать необходимо до полного утверждения дизайна.
Есть старый сайт - для того чтобы понимать на что ориентироваться.
Работать необходимо до полного утверждения. Также необходимо предоставить 2 варианта расположения блоков на каждом прототипе. Прототипов всего: 10.
Стоимость за 1 прототип в двух вариациях - 3$.
Ждем ответственного специалиста, котового довести работу до конца.
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