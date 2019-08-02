Необходимо разработать прототипы внутренних страниц для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок205 просмотров

Необходимо разработать прототипы внутренних страниц для сайта.

Дизайн главной страницы уже готов.

Работать необходимо до полного утверждения дизайна. 

Есть старый сайт - для того чтобы понимать на что ориентироваться.

Работать необходимо до полного утверждения. Также необходимо предоставить 2 варианта расположения блоков на каждом прототипе. Прототипов всего: 10.

Стоимость за 1 прототип в двух вариациях - 3$.

Ждем ответственного специалиста, котового довести работу до конца.

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

kxaritonovvw
Алексей 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
32 отзыва(-1)
6 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Алексей выполнил работу качественно и в срок. На данный момент ждем фидбек от всех учавствующих в проекте)
Задача четко поставлена, оплата вовремя

Заявки фрилансеров

kxaritonovvw
Алексей 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
32 отзыва(-1)
6 лет назад

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