Необходимо разработать прототипы внутренних страниц для сайта.

Дизайн главной страницы уже готов.

Работать необходимо до полного утверждения дизайна.

Есть старый сайт - для того чтобы понимать на что ориентироваться.

Работать необходимо до полного утверждения. Также необходимо предоставить 2 варианта расположения блоков на каждом прототипе. Прототипов всего: 10.

Стоимость за 1 прототип в двух вариациях - 3$.

Ждем ответственного специалиста, котового довести работу до конца.