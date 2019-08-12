Примечание по макету: Макет только определяет набор элементов страницы, их компоновка на усмотрение дизайнера. Заказчику нравится цветовая гамма сайта http://www.ox.ac.uk/ Нравятся динамические элементы на https://sberbank-university.ru и на https://technomoscow.ru Не ...
Дизайн сайта АКЗ
Нужно нарисовать дизайн сайта согласно прототипу https://a7m4uz.axshare.com/home.html
Предусмотреть адаптив в дизайне.
Структура, размеры и расположение элементов должны быть точно по прототипу. Цветовая гамма: синие, голубые, зеленые оттенки, как в логотипе (лого прикладываю). Фон светлый на всю ширину сайта.
Пока нужно нарисовать главную страницу, а после утверждения карточку товара https://a7m4uz.axshare.com/card-keramzit.html (оплачиваем отдельно)
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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