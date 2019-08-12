Дизайн сайта АКЗ

# 1 — $ 100

Нужно нарисовать дизайн сайта согласно прототипу https://a7m4uz.axshare.com/home.html

Предусмотреть адаптив в дизайне.

Структура, размеры и расположение элементов должны быть точно по прототипу. Цветовая гамма: синие, голубые, зеленые оттенки, как в логотипе (лого прикладываю). Фон светлый на всю ширину сайта.

﻿Пока нужно нарисовать главную страницу, а после утверждения карточку товара https://a7m4uz.axshare.com/card-keramzit.html (оплачиваем отдельно)