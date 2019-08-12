Дизайн сайта АКЗ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок690 просмотров
#1$100

Нужно нарисовать дизайн сайта согласно прототипу https://a7m4uz.axshare.com/home.html

Предусмотреть адаптив в дизайне.  

Структура, размеры и расположение элементов должны быть точно по прототипу. Цветовая гамма: синие, голубые, зеленые оттенки, как в логотипе (лого прикладываю). Фон светлый на всю ширину сайта.

﻿Пока нужно нарисовать главную страницу, а после утверждения карточку товара https://a7m4uz.axshare.com/card-keramzit.html (оплачиваем отдельно)

6 лет назад
mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Победитель конкурса

nkm_studio
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
#1
Результат работы на высоком профессиональном уровне. Все оперативно и качественно. Очень внимательно относится ко всем деталям. Очень ответственный и творческий специалист. Было приятно работать.
Всем доволен. Все довольно оперативно, без каких-либо проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nkm_studio
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
#1

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