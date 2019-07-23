Редизайн сайта

Необходимо нарисовать экран в мобильной версии схематически вариант выбора колеровки краски в мобильной версии на сайте продающем краску и предлагающем, как опцию, её колеровку. Сейчас это выглядит как на скриншоте. Необходимо нарисовать новый дизайн ...