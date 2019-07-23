Редизайн

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Закрыт51 заявка1099 просмотров

Есть сайт лендингового типа. Нужно сделать редизайн первого экрана. Подробности в л/с. Пишите сроки и цену.

6 лет назад
ALLA1990
34 года
6 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров