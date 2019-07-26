Нужен дизайнер для создания PSD макета lending page.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок434 просмотра

Есть сайт - http://avtoramka.com.ua/.

Нужно сделать psd с 4-мя блоками:

1. Хедер;

2. Home page будет слайдером (на всю ширину контейнера). Слайдер должен будет менять задний фон и полностью текст; 

3. Блок примеры рамок (назовём его "виды рамок", они будут делиться на рамки для авто(наш рынок, американский рынок), для мото, для скутеров, и другие..).

4. Нужно реализовать такой же конструктор макетов, как на указанном сайте.

5. Блок контакты.

Дизайн сайта +- должен быть похожим на пример предоставленный выше. Оставлю хороший отзыв.

6 лет назад
darvin00524
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ketdji
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Все четко и быстро! Сделал в сроки в точности как просил. Советую!
Спасибо за работу. Четкая задача, никакого выноса мозга. Был предоставлен сам себе, и работа прошла без правок. Оплата по расписанию. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ketdji
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад