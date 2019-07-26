Нужен дизайнер для создания PSD макета lending page.

Есть сайт - http://avtoramka.com.ua/.

Нужно сделать psd с 4-мя блоками:

1. Хедер;

2. Home page будет слайдером (на всю ширину контейнера). Слайдер должен будет менять задний фон и полностью текст;

3. Блок примеры рамок (назовём его "виды рамок", они будут делиться на рамки для авто(наш рынок, американский рынок), для мото, для скутеров, и другие..).

4. Нужно реализовать такой же конструктор макетов, как на указанном сайте.

5. Блок контакты.

Дизайн сайта +- должен быть похожим на пример предоставленный выше. Оставлю хороший отзыв.