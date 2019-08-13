Редизайн сайта на WP. Тема OceanWP

Нужен редизайн главной страницы.

Задача следующая - предложить шаблон темы OceanWP, который вы можете установить " один к одному", как на демо. (например https://agency.oceanwp.org/ или аналогичные)

Ничего дополнительно менять не надо - вместо текста и картинок - заглушки.

Тема моего сайта - косметология, мужские прически.

Один главный продукт(услуга) + 3-4 дополнительных.Так же необходимо поменять на сайте форму обратной связи - та,что установлена сейчас, совсем убога.

На сайте администрирование содержимого ведется через Элементор.(обязательное условие)

При отзыве можете сразу кидать ссылку на предлагаемый вами шаблон. или подтвердить, что знакомы с этой темой.

P.S. Пожалуйста, не нужно усложнять. Задача конкретна, предполагает небольшой бюджет и быстрое исполнение.