Landing Page

Сайт уже есть http://mtp.ru.host1416179.serv7.hostland.pro/ Нужно в figma нарисовать его дизайн (как есть, 1в1). Прошу прочитать строчки выше внимательно). Утверждать дизайн не надо. Сайт уже выглядит так как он выглядит. Нужно это ...