Изменение дизайна сайта

Изменит дизайн главной страницы сайта, для большей привлекательности с маркетинговой точки зрения

- Сделать логотип и уменьшить его в два раза, поставить в верхний левый угол.

- Сделать конверсионный заголовок крупным шрифтом, чтобы пользователь сразу видел предложение.

- Цены и «В каталог» оформить в виде красочных кнопок. Текст Замер, покраска, монтаж визуально отделить от всего остального. Уменьшить количество текста.

В данный момент у сайта отсутствует даже минимальный дизайн. Все награмождено в кучу.

Сделать инфографику или фотографии на фоне баннера, вместо машины. Это устаревший дизайн

- Пройти всю информацию на главной странице с точки зрения копирайтинга. Сократить количество текста на сайте, обозначить преимущества.

Сайт на платформе insales

https://step-by-stairs.store/