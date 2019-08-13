Изменение дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок428 просмотров

Изменит дизайн главной страницы сайта, для большей привлекательности с маркетинговой точки зрения

- Сделать логотип и уменьшить его в два раза, поставить в верхний левый угол.

- Сделать конверсионный заголовок крупным шрифтом, чтобы пользователь сразу видел предложение.

- Цены и «В каталог» оформить в виде красочных кнопок. Текст Замер, покраска, монтаж визуально отделить от всего остального. Уменьшить количество текста.

В данный момент у сайта отсутствует даже минимальный дизайн. Все награмождено в кучу.

Сделать инфографику или фотографии на фоне баннера, вместо машины. Это устаревший дизайн

- Пройти всю информацию на главной странице с точки зрения копирайтинга. Сократить количество текста на сайте, обозначить преимущества.

Сайт на платформе insales

https://step-by-stairs.store/

6 лет назад
guest_15657072782488
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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