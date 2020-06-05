Разработать 6 символов

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Завершен1 заявка259 просмотров

Нужно разработать символы к нашему слогану. Возьмётесь? Далее нужно будет заняться дизайном нашей продукции

5 лет назад
Sergeybrudin
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$37
2 дня
Escrow
Оперативно выполнил поставленную задачу. Будем работать дальше
Все хорошо

Заявки фрилансеров

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад

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