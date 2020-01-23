Дополнить шрифт новыми знаками

Нужно сделать шрифт на базе Times New Roman, со схожими элементами, но другими символами юникода. Т.е к примеру есть похожий символ "Ό" нужно подогнать чтобы буква в новом шрифте выглядела как русская "О" в начертании Times New ...
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Всем привет!
Имеется вот такой шрифт https://fonts.google.com/specimen/Cabin+Sketch?selection.family=Cabin+Sketch:wght@400;700
Нам нужно сделать к нему кириллицу, и около десятка дополнительных латинских символов типа Ż, Ź, Ć и т.д.
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