Дополнить шрифт новыми знаками

Имеется этот шрифт переведенный в кривые в векторе (файл .ai вышлю), надо поиграться с ним так, чтобы он стал УНИКАЛЬНЫМ, но при этом не терял стиля "современного конструктивизма" и сочетался с той кенгурушкой рядом. важно сохранение ...