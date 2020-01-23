Дополнить шрифт новыми знаками

ШрифтыЗакрыт4 заявки370 просмотров
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Всем привет! 

Имеется вот такой шрифт https://fonts.google.com/specimen/Cabin+Sketch?selection.family=Cabin+Sketch:wght@400;700

Нам нужно сделать к нему кириллицу, и около десятка дополнительных латинских символов типа Ż, Ź, Ć и т.д. 

4 года назад
Matrixcracker
Дмитрий 
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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