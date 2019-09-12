Сделать водяной знак

Выполнить задания по типографике, опираясь на условия заданий,примеры. Примеры выполнения скину на почту.Оплата обговаривается и может меняться.Сроки выполнения тоже обговариваются.
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Привет. Нужен простенький водяной знак в течении часа. Все детали при личной беседе
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