Нужно найти шрифт у приложения

Сам веб-дизайнер. Хочу узнать, какой шрифт используется в ПРИЛОЖЕНИИ "Farfetch". Это онлайн-магазин. Обратите внимание на цифры. Там широкий ноль и единица с засечкой такой, нигде, среди популярных, найти не смог. Заплачу $20 тому, кто подскажет. Очень нужно!

https://ibb.co/xjqptvG

https://ibb.co/MMJnMwD

Не знаю, как отображается приложения на андройдах, но нужно то, что у меня на скриншотах, iOS. Можете скачать сами, глянуть.