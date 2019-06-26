Нужно сделать бланк в Ворде фото прилагатся

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Завершен10 заявок300 просмотров

Нужно сделать бланк в ВордеЗдравствуйте уважаемые профессионалы  нужно сделать бланк в Microsoft Word, фотография прилагается Оплата Яндекс Кошелек либо Сбербанк и наличные.  

Укажите цену в рублях и я отвечу. 

6 лет назад
VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zeltrava
34 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
Заказы читает очень внимательно , все сделала (отрисовка документа в Ворде) чень быстро 💨 и качественно, цены хорошие, лишних вопросов не задавала. Рекомендэйшн.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, быстро отвечает на возникающие вопросы, своевременная оплата! Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

zeltrava
34 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад