Дизайнерски оформить вводный текст

ШрифтыЗавершен9 заявок279 просмотров
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http://prntscr.com/n0hdnc

Хочется, чтобы шрифт был другой и больше, возможно, другой цвет (например, тёмно-синий). Возможно, полупрозрачная подложка декоративная (чтобы текст был написан не просто на фоне фото-неба, как сейчас).

Надпись “Исходная точка - вы!” пока не трогаем. Только цвет по ней, возможно, изменим, и позиционирование (выше-ниже).

5 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$20
1 день
WMZ
Немного не поняли друг друга. Мы, конечно, тоже задачу обтекаемую ставили, чуда в работе у нас не случилось.
Евгений, чудес не бывает, и Санта Клауса тоже не существует) Есть только Ваше тз и есть моя работа, которую Вы сами и утвердили.
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