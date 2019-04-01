Дизайнерски оформить вводный текст

http://mos-radius.ru/

http://prntscr.com/n0hdnc

Хочется, чтобы шрифт был другой и больше, возможно, другой цвет (например, тёмно-синий). Возможно, полупрозрачная подложка декоративная (чтобы текст был написан не просто на фоне фото-неба, как сейчас).

Надпись “Исходная точка - вы!” пока не трогаем. Только цвет по ней, возможно, изменим, и позиционирование (выше-ниже).