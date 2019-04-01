Дизайнерски оформить вводный текст

Необходимо обработать фотографию в стиле гта-5, как на примере
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочется, чтобы шрифт был другой и больше, возможно, другой цвет (например, тёмно-синий). Возможно, полупрозрачная подложка декоративная (чтобы текст был написан не просто на фоне фото-неба, как сейчас).
Надпись “Исходная точка - вы!” пока не трогаем. Только цвет по ней, возможно, изменим, и позиционирование (выше-ниже).
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