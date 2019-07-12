Написать слово в нестандартном шрифте

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Завершен7 заявок330 просмотров

Необходимо в правом нижним углу картинки написать слово Jared при помощи символов шрифта Sheikah Script:

https://www.dcode.fr/sheikah-language

6 лет назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Proskurin_Dm
Дмитрий 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Дмитрий великолепно справился с заданием еще до моего подтверждения его исполнителем! Браво
Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Заказчик заслуживает лучших рекомендаций.

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Proskurin_Dm
Дмитрий 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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