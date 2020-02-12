Logo - сделать логотип

Добрый день!

Нужно сделать логотип для компании, которая занимается продажей аналитического оборудования (спектральный анализ). Логотип нужен на русском и на английском языках, одинаковый, только отличаться русским/английским шрифтом.

Желательно сделать также небольшой рисунок к логотипу - готовы рассмотреть варианты.

В процессе работы будем обсуждать с дизайнером, менять шрифты, рисунки, пока не найдем оптимальный вариант.

Заранее благодарю!

Нина