Logo - сделать логотип

ШрифтыЗавершен11 заявок280 просмотров
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Добрый день!

Нужно сделать логотип для компании, которая занимается продажей аналитического оборудования (спектральный анализ). Логотип нужен на русском и на английском языках, одинаковый, только отличаться русским/английским шрифтом.

Желательно сделать также небольшой рисунок к логотипу - готовы рассмотреть варианты.

В процессе работы будем обсуждать с дизайнером, менять шрифты, рисунки, пока не найдем оптимальный вариант.

Заранее благодарю!

Нина

4 года назад
borodina_nina
Нина 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
patrickstul
Виктор 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$80
3 дня
Профессиональный дизайнер, работает быстро, подходит к задаче комплексно, изучает рынок, конкурентов и т.д. Дизайн получился современным, стильным, лаконичным. Виктор выполнил задачу на 100%, разработал уникальный логотип к названию фирмы, предложил по собственной инициативе запоминающийся слоган. Будем работать вместе с ним и дальше.
Очень крутой и ответственный заказчик. Постоянно были на связи, отличная коммуникация и постановление задач. Успехов в дальнейших начинаниях и будем работать дальше.
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