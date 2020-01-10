Обработка шрифта (9 символов) в векторе, превращение в уникальный

Имеется этот шрифт переведенный в кривые в векторе (файл .ai вышлю), надо поиграться с ним так, чтобы он стал УНИКАЛЬНЫМ, но при этом не терял стиля "современного конструктивизма" и сочетался с той кенгурушкой рядом.

важно сохранение строчной буквы "а" вначале, как и на примере

Варианты модификаций для вдохновения прилагаю. Модификация может быть не радикальной, но такой, чтобы образовалось как бы реально что-то новое.