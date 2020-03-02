Рекламный лист формата а4

$5
ШрифтыЗавершен7 заявок328 просмотров
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В прикреплённый к заказу файл добавить следующие слова:

1. В самом низу листа вместо слов БОИ БЕЗ ПРАВИЛ — ЯРОСЛАВЛЬ написать - Федерация ММА Ярославской области.2. Убрать слова: Занятия начнутся 1 марта. Добавить тут-же: «Тренировки будут проходить в Школе олимпийского резерва № 22 по адресу: Школьный проезд, 4, к. 2 

4 года назад
guest_15820446551439
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
geolancer123
Георгий 
21 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
58 отзывов(-6)
4 года назад
$5
1 день
Георгий настоящий профессионал! Моментальное исполнение, очень качественная работа и к делу подходит душой! Спасибо ему огромное!!
Рекомендую. Задача поставлена чётко, оплата сразу по принятию. Надеюсь поработать ещё.
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