Нужен шаблон в программе bartender расширение .btw для печати данных наклеек. Как это выглядит в оригинале приложил.
Поменять через код элемента текст в посте
Скину посты 5 штук
Нужно будет просто поменять текст на тот,который нужен мне(Через код элемента)
Заявки фрилансеров
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