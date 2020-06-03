Поменять через код элемента текст в посте

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Закрыт13 заявок505 просмотров

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Нужно будет просто поменять текст на тот,который нужен мне(Через код элемента)

5 лет назад
guest_15911827045106
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