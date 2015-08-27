webmoped

Владимир webmoped

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
разработка и поддержка сайтов на CMS drupal

Основное направление -   разработка и поддержка сайтов на CMS DRUPAL

Работаю с 2005г.

Подробнее на сайте http://drupal-service.ru/

Отзывы заказчиков

NewYorker
Вадим 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Исправить аукцион Scandy 3
Добросовестный исполнитель. Во время был на связи с 9:00 до 18:00 Быстро в ник в поставленную задачу. Выполнил задание, очень доволен. Буду сотрудничать в дальнейшем, спасибо!
Адекватный заказчик. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
Geotlon
47 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Drupal: cделать форму импорта из xml - Яндекс Маркет Недвижимость
Drupal
Задание сделано качественно, быстро. Добавлен интерфейс ввода, который в задании я и забыл описать. Профессионал в друпале, рекомендую.
Рекомендую.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга