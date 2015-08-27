разработка и поддержка сайтов на CMS drupal
Основное направление - разработка и поддержка сайтов на CMS DRUPAL
Работаю с 2005г.
Подробнее на сайте http://drupal-service.ru/
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Добросовестный исполнитель. Во время был на связи с 9:00 до 18:00 Быстро в ник в поставленную задачу. Выполнил задание, очень доволен. Буду сотрудничать в дальнейшем, спасибо!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Оплата вовремя.
$100
10 баллов
10 лет назад
Drupal
Задание сделано качественно, быстро. Добавлен интерфейс ввода, который в задании я и забыл описать. Профессионал в друпале, рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую.
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга