palminsk

Алекскандр palminsk

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

voviklik139
Владимир 
33 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
7 баллов
5 лет назад
Сделать редизайн главной страницы сайта на opencart 2.3
Opencart
Всё норм.
Все в работе
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Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Создание логотипа и стиля интернет-магазина электронных сигарет
Честный и порядочный заказчик. Спасибо Вам за заказ. Рекомендую к сотрудничеству.
Качество на высоком уровне, адекватная цена и приятное общение Спасибо, Юлия
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icipswork
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Проведение аудита сайта
Приятно работать с Александром. Мысли формирует четко и ясно. Вопросы задает по теме и с толком. Приятный клиент!
Денис отлично со всем справился, главное что все четко и очень оперативно. Разложил все по полочкам, дал целый список рекомендаций, помог составить ТЗ для исполнителей. И все это за день.. Пообещал контролировать исполнение, при необходимости.
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InnaMay
Инна 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа и графического контента для интернет магазина
Спасибо за заказ. Все хорошо. Продолжаем сотрудничать.
Инна отличный специалист, приятно было работать. Все четко и по делу. В данном заказе ей не повезло с нами как заказчиками. Мы были не готовы технически к такому быстрому выполнению заказа.
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Daria_mir
Дарья 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Около 100 описаний для товаров интернет магазина
Написание статей
Сотрудничество вышло очень удачным - четкое задание, адекватное общение и своевременная оплата. Приятно иметь дело с такими заказчиками.
Очень качественные тексты. Приятная в общении. Рады сотрудничать с Дарьей.
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