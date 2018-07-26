Только исполнители из Беларуси, оплата безнал!!!!! Необходимо создание и оформление аккаунтов FB и Instagram в соответствии с фирменным стилем (есть аккаунты в других регионах) Грамотное продвижение в сегменте Беларусь ...
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать лендинг, тематика электронные сигареты на 3-4 экрана с размещением 4-6 товаров с характеристикамиСайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Редизайн главной страницы сайта с адаптивной версткой под мобильную версию. Сайт на ОС 2.3 Желаемый дизайн прикреплен. Необходима полная адаптивность для всех типов устройств и разрешений. Цена должна учитывать установку на сайт.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Название скину в личныеЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
магазин на 15-20 товаров на основе примерного дизайна, сделанного на Tilda c установкой максимального колличества модулей (SEO, кеширование, экспорт/импорт и т.д.) можно предложить дизайн на основе своих шаблоновИнтернет-магазины15 заявокЗакрыт5 лет назад
Для интернет-магазина электронных сигарет типа IQOSКопирайтинг14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен SEO аудит сайта kofemashina.by. Предложить правки и варианты развития.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для специализированного интернет-магазина по продаже кофемашин и кофе ссылка 1. Необходим дизайн-редизайн:- логотип, фавикон, визитка, фирменный бланк,гарантийный талон, оформление писем в почтовом клиенте. 2. Картинки для слайдера главной страницы - 3шт. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $65
Нужен автор для описаний товаров (кофейная тематика) один товар около 1000 знаков. Оплата 40р/1000 производится на ЯД. Будут рассматриваться заявки только с ценой равной или меньше указанной. Список товаров и ссылки на них будут ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. продажа бытовых кондиционеров для дома, 2. Продажа бытовых электрических водонагревателей, 3. Продажа котлов отопления. Требования: - возможность редактирования для человека с базовыми знаниями, - мобильная адаптивность, - корректная работа ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
1.Описание (в виде продающего текста приветствуется) для 7-ми моделей кофемашин с оформлением заголовков и подзаголовков –1500+ знаков б.п. каждое2.Статья-обзор для 3-х кофемашин по 4000+ знаков б.п. каждый с оформлением заголовками и изображениями из нашей галереи3.Статья об аренде ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт7 лет назад
Обработка 30 фото кофемашин образец https://yadi.sk/i/vKpFQSzh3SjjT5 Создание 3-х баннеров кофейной тематики, продажа и аренда кофемашинОбработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад