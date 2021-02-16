Создание и продвижение аккаунтов в FB и Instagram Строительные матери

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок549 просмотров
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Необходимо создание и оформление аккаунтов FB и Instagram в соответствии с фирменным стилем (есть аккаунты в других регионах)

Грамотное продвижение в сегменте Беларусь 

Написание и оформление 20-25 постов 

Настройка таргет. рекламы

3 года назад
palminsk
46 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад