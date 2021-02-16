Рекламная кампания для инстаграмма Адвоката

Задачи all4bath 1. Директ ведение всех видов компаний и их ведение, анализ экономики и конверта2. Соц сети инстаграмм,, вк и фейсбук таргетирование и продвижение, создание анонсов через canva3. Гугл адворс и мерченс ведение компаний4. Рассылки по ...