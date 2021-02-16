Создание и настройка таргета в инстаграм на одностраничник

Здравствуйте. Нужен специалист для создания и ведения таргетированной рк в инстаграм на одностраничник. Товар - качественный звездный проектор. Сайт готов. Таргетолог должен удовлетворять следующим условиям:

1. Опыт работы в таргете более года

2. Опыт в запуске рекламы на одностраничники (опыт в товарном бизнесе также подойдет)

3. Регулярный отчет о проделанной работе

4. Предоставить кейсы работ

5. Адекватность, пунктуальность и ответственность - очевидное, но обязательное условие.

Со своей стороны гарантирую быструю обратную связь, своевременную оплату, адекватность, а также работу с другими проектами, если покажите себя с хорошей стороны.