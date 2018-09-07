Редактирование шаблона сайта

Добрый день! Хочу добавить в блок контакты больше местоположений. Вот сайт Блок контакты - http://joxi.ru/D2PV4ynIqj804r Нужно разделить на вкладки Правый и Левый берег. Возможно так - http://joxi.ru/krD18kQFKMXpzm не уверен ...