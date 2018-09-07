Редактирование шаблона сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок267 просмотров

Добрый день! Нужно немного изменить дизайн сайта на синий фон сайта добавить флаг страны, добавить кнопки соц сетей и поменять популярные направления. avia-kazakhstan.kz

7 лет назад
vadim771
Вадим 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров