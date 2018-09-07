Нарисовать и сверстать лэндинг

В файле скриншоты секций с других сайтов, я хочу чтобы у меня все было так же, в такой же последовательности, но в едином стиле цветах (минимализм, цвета: белый, серый, голубой как в IOS, темно-синий). Я предоставлю свой текст и изображения, от вас потребуется найти/нарисовать иконки по теме.

После утверждения дизайна - верстка. Страница должна быть адаптивной, но все варианты прорисовывать не обязательно (дизайн утверждается только для десктопа). Платежную систему подключать не нужно, кнопка будет просто редиректить на амазон.

Если вы можете сделать только дизайн или только верстку, то укажите это в заявке вместе с ценой