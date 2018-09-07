Привет. Нужно сделать дизайн сайта. Пример: http://www.profvest.com/ Но поправить все проблемы дизайна. UX весь готов, нужен только UI. Готов обсудить в ЛС,
Дизайн сайта компании занимающейся кейтерингом
Необходимо сделать 3 макета, для 2-х страниц. Макеты, преимущественно, хочется получить в Figma, но PSD тоже подойдет.
Все материалы и более подробное описание задачи здесь yadi.sk/d/Asx7HyB35sN2qA
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