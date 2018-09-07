Дизайн сайта компании занимающейся кейтерингом

$215
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт51 заявка547 просмотров

Необходимо сделать 3 макета, для 2-х страниц. Макеты, преимущественно, хочется получить в Figma, но PSD тоже подойдет. 

Все материалы и более подробное описание задачи здесь yadi.sk/d/Asx7HyB35sN2qA 

Figma
7 лет назад
drdimaz
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров