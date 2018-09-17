Разработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки185 просмотров

Привет.

Нужно сделать дизайн сайта. Пример:

http://www.profvest.com/

Но поправить все проблемы дизайна. UX весь готов, нужен только UI.

Готов обсудить в ЛС,

7 лет назад
npetrenko
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Tsurikao
45 лет
8 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад
$50
5 дней
Escrow
Остались довольны)) Оля молодец, спасибо
Взаимно, очень понравилось сотрудничество. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Tsurikao
45 лет
8 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад