Нужно переделать логотип .

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок282 просмотра

Нужно переделать логотип . То есть  есть логотип ,он устраивает  , есть одно но  что название проекта находится в низу логотипа . Нужно теперь  название компании оформить в круг . 

7 лет назад
adsgroup1
Тимур 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров