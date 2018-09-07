Нужен специалист по настройке интернет магазина на опенкарт 3.0. Требуется внести правки в дизайн и функционал (цвета, названия разделов, русификация) Сайт - smarttel72.ru Более подробно в тех задании которое ...
Дизайн и верстка сайта
Требуется создать крутой дизайн для сайта https://bakzdrav.ru/
конкурент : https://ru.zakvaski.com/
Заявки фрилансеров
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