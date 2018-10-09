Требуется разработать флаер для магазинов спорт-пита и заквасок А5 формата. Дизайн должен быть современным и интересным.
Дизайн продукции28 заявок
Закрыт
5 лет назад
Требуется разработать флаер для магазинов спорт-пита и заквасок А5 формата. Дизайн должен быть современным и интересным.
Есть товары (спортивное питание) от разных производителей, которые надо добавить на наш сайт. Фотографии и информация берутся с сайта производителя. Фильтры и категории у нас как на яндекс маркете. Нужно на маркете найти товар и ...
Требуется создать крутой дизайн для сайта https://bakzdrav.ru/ конкурент : https://ru.zakvaski.com/
Требуется собрать целевую аудиторию для рекламной компании(объявления) ВК существующего поста. Вы ставите гипотезы относительно ЦА, согласовываете и собираете. Пример поста для рекламы: https://vk.com/syrodeli?w=wall-168746124_745%2Fall Жду предложения