Сбор целевой аудитории ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок210 просмотров

Требуется собрать целевую аудиторию для рекламной компании(объявления) ВК существующего поста. 

Вы ставите гипотезы относительно ЦА, согласовываете и собираете.  

Пример поста для рекламы:  https://vk.com/syrodeli?w=wall-168746124_745%2Fall

Жду предложения 

7 лет назад
probioarm
Карен 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров