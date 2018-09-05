Есть кто настроить таргетинг ВК?

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Закрыт22 заявки310 просмотров

Есть кто настроить таргетинг ВК?

Есть такие специалисты которые очень хорошо умеют настраивает таргет на вк? 

Если есть пишите о себе )

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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